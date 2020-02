Kostenpflichtiger Inhalt: Schauer bis einschließlich Dienstag : Wegen starken Regens „größerer Anstieg“ der Saar erwartet

Mitte Dezember drohte in Saarbrücken wegen Hochwassers eine Sperrung der Stadtautobahn. Derzeit ist der Wasserstand in St. Arnual von einer kritischen Marke noch weit entfernt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im Saarland ist in den nächsten Tagen mit teils kräftigen Schauern zu rechnen. Am Montag wird im Einzugsgebiet der Saar ein „größerer Anstieg“ der Pegel erwartet. Derzeit empfiehlen die Behörden, aufmerksam zu sein - etwa an den Oberläufen von Blies und Prims.



Am Samstag lag der Wasserstand der Saar bei St. Arnual um 15 Uhr bei 2,27 Metern - deutlich unter der kritischen Marke von 3,80 Metern, mit deren Überschreiten die Behörden vor sechs Wochen gerechnet hatten. Damals bereitete man sich auf eine Sperrung der Saarbrücker Stadtautobahn vor, denn am 15. Dezember war die Pegel vierstelstündlich um drei Millimeter angestiegen.

Zum Vergleich: Heute verzeichnete das Hochwassermeldezentrum einen Anstieg um drei Millimeter in St. Arnual innerhalb einer Stunde, zwischen 14 und 15 Uhr. Die Experten gehen in ihrer aktuellen Vorhersage davon aus, dass an dem Messpunkt in Saarbrücken am Montag um Mitternacht ein Wert von 2,5 Metern erreicht werden wird. Im Laufe des Montags wird beim Hochwasserzentrum wegen starker Niederschläge ein „größerer Anstieg“ der Wasserstände an allen Pegel im Einzugsgebiet der Saar erwartet. Bis Dienstag geht der Deutsche Wetterdienst von regnerischem Wetter aus.

Aufgrund der am Samstag seit dem Vormittag gefallenen Niederschläge seien die Wasserstände an den Zuflüssen der Saar stark angestiegen, heißt es im Lagebericht des Hochwasserzentrums vom Samstagmittag. Nach Angaben des Hochwasserzentrums war im Oberlauf der Blies die Meldehöhe 1 am Pegel Alsfassen bereits zur Mittagszeit überschritten.