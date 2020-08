Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller : Unwetter löst im Saarland 34 Rettungseinsätze aus

Ein umgestürzter Baum in der Eisenbahnstraße in Saarbrücken. Foto: Aline Pabst

Saarbrücken Die Temperaturen im Saarland sind hoch. So hoch, dass es am Dienstagabend zu einem heftigen Hitzegewitter mit starkem Hagel kam. Laut dem Landespolizeipräsidium Saarland kam es zwischen 16.50 Uhr und 18.20 Uhr landesweit zu 34 Einsätzen.

Zwölf davon in St. Wendel, Neunkirchen und Homburg. In Saarbrücken sei die Polizei 22 Mal ausgerückt: „Es fielen mehrere Bäume um – zwei schlugen in Autos ein, einer stürzte in ein Wohnhaus“, sagte ein Sprecher auf SZ-Anfrage. Außerdem hätten mehrere Kellerräume unter Wasser gestanden, sodass diese von der Feuerwehr ausgepumpt werden mussten. Ebenso seien Ziegelsteine vom Dach gefallen, teilte die Polizei mit. Und auch auf den Verkehr hatte das Unwetter Einfluss. So war die A 620 im Bereich Saarbrücker Bismarckbrücke wegen Überflutung kurzzeitig gesperrt.