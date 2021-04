Bis zu 75 Euro Fördergeld pro Kind : Land fördert Schwimmkurse in Ferien

Das Saarland will Schwimmkurse für Kinder in den Sommerferien fördern. Foto: dpa/Frank May

Saarbrücken Damit wieder mehr Kinder im Saarland schwimmen lernen, hat der saarländische Sportminister Klaus Bouillon (CDU) ein Programm ins Leben gerufen, das die Schwimmausbildung von Kindern attraktiver machen und Familien finanziell entlasten soll.

Mit bis zu 75 Euro pro Kind sollen Schwimmkurse in den kommenden Sommerferien gefördert werden. Schwimmvereine, Kommunen und private Anbieter von Schwimmkursen können die Förderung ab dem 1. Mai beantragen. Angeboten werden sollen Grundlagen- und Aufbaukurse. Erstere richteten sich an Kinder zwischen vier und acht Jahren und sollen sie befähigen, am Ende des Kurses das Frühschwimmer-Abzeichen (das sogenannte „Seepferdchen“) abzulegen. Die Aufbaukurse haben das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze zum Ziel und seien für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren gedacht, teilte Bouillon mit. Das Minsterium will für die Kurse 200 000 Euro zur Verfügung stellen. Weitere 50 000 Euro sollen in die Ausbildung von Schwimmtrainern und Schwimmtrainerassistenten fließen.