Ab dem 8. März : Wechselunterricht startet auch für weiterführende Schulen im Saarland

Saarbrücken Ab dem 8. März sind damit wieder alle Schulformen im Saarland im Wechselunterricht.

Nachdem am Montag die Grundschulen und die Primarstufen der Förderschulen im Saarland in den Präsenzunterricht im Wechselmodell gestartet sind, sollen ab dem 8. März die weiterführenden Schulen folgen. Das hat der Ministerrat am Dienstag auf Initiative von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) entschieden. Ab Montag, 8. März, sollen demnach alle weiteren Schulen im Saarland in den Wechselbetrieb zwischen Präsenzunterricht und Lernen von zuhause starten.