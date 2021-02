Prognose : Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach/Saarbrücken Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz müssen sich in den kommenden Tagen auf eher wechselhaftes Wetter einstellen.

Die kommenden Tage werden wechselhaft in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Mittwoch kann es gelegentlich regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Nachmittags bleibt es vielerorts trocken, im Südwesten und Süden kann es teils auch heiter werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei neun und 13 Grad, in Hochlagen fünf bis sieben Grad. In den Kammlagen und an den Nordrändern der Mittelgebirge kann es windig werden.