Neue Leiterin Wechsel an der Spitze der Familienbildungsstätte

Die Katholische Familienbildungsstätte (FBS) Saarbrücken hat eine neue Leiterin: Nina Andres wird zum 1. Oktober die Leitung von Beate Feichtner übernehmen, die in den Ruhestand treten wird. „Nach 14 Jahren der Begegnung mit interessanten und liebenswerten Menschen ist es an der Zeit, das Steuer an eine jüngere Generation abzugeben“, sagte Feichtner im Rahmen ihrer Verabschiedung vor geladenen Gästen im Johannesfoyer. red