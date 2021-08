Wasserspiele und Brunnen - Trinkwasser-Qualität haben nicht alle : Wo Kinder in Saarbrücken ungetrübt planschen können und wo besser nicht

Der Wasserspielplatz in der Komturstraße in Saarbrücken. Der sechsjährige Elias (l.) und der fünfjährige Tino spielen zusammen mit Wasser und Sand. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In Saarbrücken können sich Kinder im Sommer auf das Spielen im kühlen Wasser freuen - auch abseits der Freibäder. Es gibt viele Wasserspiele und Fontänen, in denen sie herumtollen können. Die meisten haben Trinkwasserqualität. Lesen Sie, welche das sind und bei welchen Sie vorsichtig sein sollten.

Kinder lieben es, im Wasser zu plantschen. Dafür reichen ihnen meist schon kleine Pfützen. Es muss auch nicht immer ein Schwimmbad sein. Ideal sind Wasserspiele oder Fontänen, die zum Spielen vorgesehen oder als Brunnen schlicht dazu genutzt werden. In Saarbrücken gibt es gleich mehrere Standorte, die zum Wasserspiel einladen. Eigene Wasserfontänen oder Wasserspiele für Kinder gibt es im öffentlichen Raum zum Beispiel auf den Kinderspielplätzen in St. Johann am Staden, in Alt-Saarbrücken in der Komturstraße und in Brebach in der Saarbrücker Straße. Neu wird im August auch noch der Wasserspielplatz im Deutsch-Französischen Garten hinzukommen. Dieser wird im Tal der Jugend eröffnet, wo früher die legendäre Gulliver-Welt residierte und wo die Stadt im Zuge der Renaturierung des Pulverbachs den wohl schönsten Wasserspielplatz der Stadt anlegt. Die letzten Arbeiten sind derzeit im Gange (wir berichteten).

Wie die Landeshauptstadt auf SZ-Nachfrage mitteilt, sind alle Wasserspiele auf den Spielplätzen mit Trinkwasser betrieben. Das Wasser wird direkt dem öffentlichen Leitungsnetz entnommen und nicht wie bei einer Brunnenanlage in einen Kreislauf gepumpt. Spielplatzwasser ist Trinkwasser. Hier müssen sich Eltern also nicht sorgen. „Die Nutzungszeit der Pumpen wird über eine elektronische Zeitschaltuhr geregelt, damit sie nachts niemand betätigen kann“, erklärt Stadt-Sprecherin Michaela Kakuk. Wenn nicht gespielt, sondern vermutlich eher Unfug betrieben werde, sei das Wasser abgestellt. In Betrieb seien die Wasserfontänen und Wasserspiele von acht bis 20 Uhr.

