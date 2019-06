Wasserball : Der SV Friedrichsthal ist Doublesieger

Tobias Bauer vom SV Friedrichsthal (links) holt im Pokalfinale im heimischen Becken vor knapp 100 Zuschauern mit dem Ball in der Hand aus. Der ehemalige Champions-League-Spieler Amedeo Ceruti vom WSV Ludwigshafen II (Zweiter von links) streckt sich, um einen Torwurf zu verhindern. Foto: Peter Franz

Friedrichsthal Im Finale des Rheinland-Pfalz-Saarland-Pokals der Wasserballer besiegte Oberliga-Meister Friedrichsthal den WSV Ludwigshafen II mit 15:13.

Noch im Becken stimmten die Wasserballer des SV Friedrichsthal ihre Siegesgesänge an. „Doublesieger! Doublesieger!“, schallte es am Freitagabend weit über das Freibad hinaus. Oberliga-Meister Friedrichsthal hatte sich im Finale des Rheinland-Pfalz-Saarland-Pokals gegen die zweite Mannschaft des Zweitligisten WSV Ludwigshafen mit 15:13 (3:2, 5:5, 8:7) durchgesetzt.

„Das gab es noch nie. Die Jungs haben das super gemacht. Ludwigshafen hat alles aufgeboten, aber wir haben es geschafft“, freute sich Friedrichsthals Vorsitzender Jochen Donnevert, der sich beim Anfeuern eine Blase an die Hand getrommelt hatte. „Die Meisterschaft war unser Ziel, der Pokal ist eine tolle Zugabe“, meinte SVF-Spielertrainer Andrzej Szczurkiewicz. Der ehemalige polnische Nationalspieler begann als zentraler Abwehrspieler, rückte dann aber auf Rechtsaußen vor. Seine Begründung: „Wir wollten zuerst Sicherheit in unser Spiel bekommen. Aber im Pokal musst du das Spiel gewinnen, also musst du irgendwann nach vorne den Druck erhöhen.“