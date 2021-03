Wasser kann nach Chlor schmecken : Stadtwerke reinigen Wasserbehälter

Saarbrücken Die Stadtwerke Saarbrücken reinigen von Mittwoch, 7. April, bis zum 29. April ihre großen Trinkwasserbehälter Kieselhumes, Gersweiler Erd, Deutschhöh, Hölschberg, Rastpfuhl, Homburg, Birzberg, Alter Mühlenweg und Gehlenberg.

„Nach der gründlichen Reinigung werden die Behälter aus Sicherheitsgründen desinfiziert. Daher kann das Wasser nach Inbetriebnahme der gereinigten Behälter kurzzeitig leicht nach Chlor riechen“, teilten die Stadtwerke in einer Presseerklärung mit.

Die geringe Menge Chlor im Trinkwasser stelle „für einen kurzen Zeitraum keine Gefahr für die Gesundheit dar. Die Arbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Regionalverbandes“, heißt es weiter in der Erklärung. Die Stadtwerke Saarbrücken versorgen über ihre zwei eigenen Wasserwerke in Rentrisch und St. Arnual etwa 183 000 Saarbrücker Bürgerinnen und Bürger.