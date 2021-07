Tipps der Verbraucherzentrale Saarland : Was Sie bei Gebührenerhöhungen der Banken wissen sollten

Bei vielen Banken sind die Kontoführungsgebühren deutlich gestiegen. Nach Angaben der Verbraucherzentrale des Saarlandes sind jedoch nicht alle Preiserhöhungen der Banken zulässig. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Saarbrücken Während bei vielen Banken die Zinsen für Spareinlagen in den vergangenen Jahren stetig gesunken sind, wurde die Kontoführung immer teurer. So haben sich nach Angaben des Statistischen Bundesamts die Kosten für ein privates Girokonto im Oktober 2020 um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Von Marko Völke

„Der Service geht dagegen immer mehr zurück“, erklärt ein SZ-Leser aus Saarbrücken, dessen Namen der Redaktion bekannt ist, der aber lieber anonym bleiben möchte. In vielen Filialen seiner Bank gebe es immer weniger Berater und die Wartezeiten bei der Kundenhotline seien in den vergangenen Monaten rasant gestiegen. Nun soll er auf einen Schlag für sein bisher kostenfreies Konto plötzlich fünf Euro pro Monat bezahlen. „Das ist eine Erhöhung um 500 Prozent“, rechnet der Saarbrücker vor.

Die Verbraucherzentrale (VZ) des Saarlandes weist jedoch darauf hin, dass nicht alle Preiserhöhungen der Banken zulässig waren. So hat der Bundesgerichtshof in einem Verfahren gegen die Postbank entschieden, dass die bisherige Praxis, Preise oder Geschäftsbedingungen zu ändern, rechtswidrig ist. Bisher genügte es, wenn die Banken und Sparkassen ihre Kunden mindestens zwei Monate vorher über die Änderungen informierten, erklärt Konrad Diwo, Berater im Bereich Finanzdienstleistungen bei der VZ in Saarbrücken. Diese galten dann als angenommen, wenn die Kunden dem nicht widersprachen.

Das aktuelle Urteil besage nun, dass Schweigen nur dann Zustimmung bedeutet, wenn sich die Bedingungen nicht verschlechtern. Diwo: „Das Urteil betrifft zunächst nur Kunden der Postbank, aber es hat Signalwirkung auf die gesamte Bankenlandschaft in Deutschland. Betroffene Kunden hätten demnach grundsätzlich einen Anspruch auf Rückerstattung. „Dies betrifft nicht nur Gebührenerhöhungen, sondern auch neu eingeführte Entgelte wie zum Beispiel für die Nutzung des Kontoauszugsdruckers oder für beleghafte Überweisungen“, erklärt der Verbraucherschützer.

Grundsätzlich müssen nun die betroffenen Kunden ihre Rückerstattungsansprüche geltend machen, teilt die Verbraucherzentrale mit. Zu beachten sei jedoch, dass das Recht auf Erstattung von Beträgen, die vor dem 1. Januar 2018 gezahlt wurden, verjährt ist. Ansprüche bis mindestens einschließlich 2018 können dagegen noch bis zum 31. Dezember 2021 geltend gemacht werden.

„Es ist nach dem Urteil damit zu rechnen, dass die Banken und Sparkassen neue Geschäftsbedingungen entwickeln und zeitnah die Zustimmung der Kunden zu diesen Änderungen einfordern“, sagt Diwo weiter und ergänzt: „Möglicherweise werden sie die Gelegenheit nutzen, geplante Preiserhöhungen mit einzuarbeiten.“

Verbrauchern, die Änderungen der Bank oder Sparkasse annehmen, empfehlen die Verbraucherschützer, darauf zu achten, dass sie nicht auf ihr Recht auf Erstattung für bisher rechtswidrig erhobene Gebührenerhöhungen verzichten: „Wer in den letzten Jahren mit einer Erhöhung oder der Einführung neuer Konto- oder Depotgebühren konfrontiert war, der er oder sie nicht aktiv zugestimmt hat, dem raten wir, Geld zurückzufordern“, so der Berater weiter. Sollten die Banken und Sparkassen eine Rückzahlung ablehnen, können sich die betroffenen Kunden an den jeweiligen Ombudsmann, also den Schlichter des betreffenden Instituts wenden.

„Auch andere Vertragsänderungen könnten durch das Urteil unwirksam sein. Das könnte beispielsweise eine Änderung des Kontomodells oder eine erweiterte Datenerhebung sein“, ergänzt Diwo.

Im Detail erfolgt die Rückforderung unzulässig erhobener Bankgebühren in vier Schritten: Zunächst sollten die Verbraucher ihre Rückerstattungsansprüche überprüfen. Dazu sollten sie genau untersuchen, ob die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) Klauseln enthalten, die besagen, dass die Bank ihren Kunden die Änderungen der AGB spätestens zwei Monate vor der Änderung in Textform anbieten muss. „Ihre Zustimmung geben Sie ab, wenn Sie innerhalb dieser zwei Monate keinen Widerspruch einlegen. Auch darauf muss die Bank besonders hinweisen“, so die VZ Saarland. Dann hätten die Kunden aber die Möglichkeit zu einer Sonderkündigung.

Im zweiten Schritt sollten die Verbraucher nachschauen, welche Vertragsänderungen durchgeführt wurden. Ist eine der genannten Klausel verwendet worden, müssen sie prüfen, wann die Preiserhöhung oder Änderung durchgeführt wurde. Hier sei es ratsam, zunächst die persönliche Korrespondenz mit der Bank zu überprüfen. Diese kann dem Kunden per Post oder auf elektronischem Wege zugestellt worden sein. Wer für bestimmte Zeiträume keine Unterlagen beziehungsweise Kontoauszüge mehr zur Hand hat, könne bei der Bank eine Entgeltaufstellung für den Zeitraum anfragen, erklärt die VZ Saar.

Bevor sich die Kunden an ihre Bank wenden, sei es ratsam zu wissen, wie hoch die Rückerstattung ausfällt. Wer bereits eine Entgeltaufstellung oder aussagekräftige Kontoauszüge vorliegen haben, sollte prüfen, welche Beträge er zu Unrecht bezahlt hat. Das könnten zum Beispiel die Kontoführungsgebühren sowie Entgelte für Ein- und Auszahlungen oder Kontoauszüge sein. „Aber auch andere Gebühren der Bank könnten auf Grundlage der Klauseln erhoben worden sein“, so die Verbraucherzentrale.

Im Zweifel sei es ratsam, eine „Entgeltaufstellung“ zu beantragen und sich auf Paragraf zehn des Zahlungskontengesetz zu berufen. Nach diesem sind die Banken bereits seit 2016 verpflichtet, ihren Kunden „mindestens jährlich“ sowie bei Vertragsbeendigung eine Entgeltaufstellung zur Verfügung zu stellen. Wenn sie die Rückerstattungsansprüche überprüft haben, können die Kunden schließlich im letzten Schritt ihrer Bank schreiben und ihr Geld zurückfordern.