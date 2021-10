SZ-Umfrage : „Vernünftig wäre so ein Tempolimit schon“

Foto: BeckerBredel

Das Tempolimit in Deutschland wird wohl nicht kommen. SPD, Grüne und FDP, die auf Bundesebene Koalitionsverhandlungen begonnen haben, wollen ein generelles Tempo von 130 auf Autobahnen empfehlen, aber nicht vorschreiben. Dr. Daniela Strassner aus Saarbrücken zeigt sich entspannt: „Ich fahre eh’ nur noch kurze Strecken“, sagt die 65-Jährige und fügt hinzu, dass sie die Autobahnen schon lange meide. „Vernünftig wäre so ein Tempolimit schon“, sagt sie und hätte wohl keine Einwände dagegen. „Man kann ja sowieso kaum irgendwo 200 fahren – und ich mit meinem kleinen Fiat 500 schon gar nicht.“

Die 52-jährige Sparkassenangestellte Angelina Pfeiffer findet es gut, dass das Tempolimit vorerst vom Tisch ist. „An gefährlichen Stellen kann ich es verstehen, ein Tempolimit einzuführen, aber an so Stellen gibt es da ja oft schon eine Geschwindigkeitsbegrenzung“, erklärt Pfeiffer. Man mache in Deutschland schon genug für den Umweltschutz: „Wir bezahlen die hohen Spritpreise wegen der CO 2 -Steuer. Da fahren viele Leute eh schon weniger. Dann finde ich nicht, dass man noch 130 km/h auf den Autobahnen einführen muss“, so die 52-Jährige.

Die 58-jährige Sabine Latz sieht das Ganze gespalten. „Es sind auf deutschen Autobahnen schon so viele Abschnitte mit einem Tempolimit versehen, dass ich nicht glaube, dass es einen großen Unterschied macht, ob man die 130 km/h einführt oder nicht“, sagt die Schmuckverkäuferin. Auch die vielen Baustellen halten einen davon ab, zu rasen. Auch Latz findet die hohen Benzinpreise schon genug. „Der Umweltschutz ist gut und schön, aber es bringt auch nichts, wenn nur Deutschland etwas macht. Man müsste auch mal zu den anderen Ländern gucken, was die für den Umweltschutz machen“, so die 58-Jährige.

Dieter Hofmann aus Saarbrücken hätte sich das Tempolimit gewünscht. „Das Tempolimit ist etwas, was wichtig wäre für den Umweltschutz. Ich hätte mir gewünscht, dass die Grünen sich bei diesem Thema durchsetzen, aber es war zu erwarten, dass bei dem Thema ein Kompromiss gefunden werden muss“, so der 64-Jährige. Laut dem Tarifangestellten bei der Landespolizeibehörde ist die Autobahn schon an so vielen Stellen begrenzt, dass es keinen großen Unterschied mehr macht. „Viele junge Leute kommen aus anderen Ländern nach Deutschland, weil man hier schnell fahren kann. Einerseits verstehe ich das, und es ist auch schön, mit schnellen Autos schnell zu fahren, aber es muss auch nicht sein. Ich finde es gut, dass die Sanktionen gegen Raser jetzt erhöht wurden“, erklärt Hofmann.