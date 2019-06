Kommunalpolitik : Große Pläne für Saarbrückens Bezirke

Saarbrücken Saarbrückens Bezirksräte haben in den kommenden fünf Jahren viel zu tun. Sie wollen dabei helfen, Stadtteilzentren zu beleben, Verkehrsprobleme zu lösen und Wohnraum zu schaffen – wenn die Personalfragen geklärt sind.

Ob Wohnen, Bildung, Umwelt oder Verkehr: Die Politikerinnen und Politiker in den neuen Saarbrücker Bezirksräten stehen vor großen Herausforderungen. Basisarbeit gegen die Probleme der Landeshauptstadt ist in den kommenden fünf Jahren gefragt.

Vor dem Sitzungsalltag mit dem anstrengenden Drumherum sind erst einmal die Personalentscheidungen zu fällen, die Bezirksbürgermeister oder -bürgermeisterinnen zu wählen. Dazu lassen sich die Neuen in den Bezirken vor der Stichwahl und den konstituierenden Sitzungen nichts entlocken. Wohl aber zu dem, was sie später an Sacharbeit liefern wollen.