Kostenpflichtiger Inhalt: Was Pflegefamilien leisten müssen : Wenn das Normale zum Besonderen wird

Geborgenheit ist einer der wichtigsten Faktoren, die Kindern Kraft fürs Leben geben. Kindern genau diese Geborgenheit zu geben, ist auch eine der Herausforderungen für Pflegeeltern. Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Patrick Pleul

Regionalverband Pflegeeltern haben die schwere Aufgabe, das (zeitweise) Fehlen der „normalen“ Familie zu ersetzen. – Viel Verantwortung, die nicht jeder übernehmen darf.

Von Marco Reuther

Nach dem tragischen Kindbett-Tod eines Säuglings aus Völklingen in einer Bereitschafts-Pflegefamilie am Sonntag (die SZ berichtete) dauerte es nicht lange, und im Internet tauchten frei aus der Luft gegriffene Verdächtigungen auf. Faktisch ist es so, dass das Jugendamt nicht „X-beliebige Leute“ als Pflegefamilien akzeptiert. Unterschieden wird zwischen Menschen, die dauerhaft eine Pflege übernehmen möchten – gewissermaßen als Vorstufe zur Adoption – und Menschen, die sich bereit erklären Kinder aufzunehmen, die schnell und nur für eine befristete Zeit Betreuung brauchen. In diesem Fall spricht man von „Bereitschafts-Pflegefamilien“.

Die Gründe, warum ein Kind in eine solche Pflegefamilie kommt, sind unterschiedlich. Wenn etwa eine alleinstehende Mutter ins Krankenhaus muss oder sich aus anderen medizinischen Gründen für gewisse Zeit nicht um das Kind kümmern kann, könnte eine Bereitschafts-Pflegefamilie ins Spiel kommen. Aber auch dann, wenn es gravierende Probleme in einer Familie gibt. In der Regel hat das Jugendamt dann schon verschiedene Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft. Auf jeden Fall muss auch eine entsprechende Entscheidung zur „Inobhutnahme“ des Familiengerichts vorliegen, bevor ein Kind aus einer Familie genommen wird. Auch ist damit nicht gesagt, dass das Kind – wenn sich die Umstände geklärt haben – nicht wieder in die Familie zurückkommt.

Dass überhaupt Pflegefamilien zum Einsatz kommen hat seinen Grund darin, dass das Jugendamt eine Unterbringung der Kinder in Heimen vermeiden will, denn „gerade für kleine Kinder ist eine möglichst normale Familiensituation enorm wichtig. Auf das Engagement der Pflegeeltern sind sowohl die Gesellschaft als auch das Jugendamt des Regionalverbandes angewiesen“, heißt es in einer Erklärung des Regionalverbandes, bei dem das Jugendamt angesiedelt ist.

Dennoch leben im Regionalverband Saarbrücken etwa 800 Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Familien bleiben konnten, in stationären Einrichtungen. Daneben sind etwa 200 Vollzeit- und 30 Bereitschafts-Pflegefamilien für das Jugendamt des Regionalverbandes im Einsatz, schildert Regionalverbands-Pressesprecher Lars Weber. Etwa ein Drittel der 230 Pflegefamilien kommt aus dem verwandtschaftlichen oder sozialen Umfeld des Kindes.

Bereitschafts-Pflegefamilien, in der Regel für Kinder bis zu sechs Jahren, „bieten den oftmals sehr beeinträchtigten Kindern den für die weitere körperliche und seelische Entwicklung notwendigen familiären Rahmen. Die Kinder verbleiben so lange in der Bereitschafts-Pflegefamilie, bis die weitere Perspektive geklärt ist“, also bis das Kind wieder in die eigene Familie kann oder in eine Pflegefamilie auf Dauer. Des Weiteren heißt es in der Erklärung des Regionalverbandes: „Interessierte Paare können in einem persönlichen Gespräch mit einer Fachkraft des Jugendamtes genau klären, was auf sie zukommt.“

Neben dem grundsätzlichen sozialen Engagement und einer gefestigten Familiensituation müssten weitere Fragen geklärt werden. Etwa, ob man auch bereit ist, mit den leiblichen Eltern zusammenzuarbeiten und diese den Pflegekindern positiv zu vermitteln. Jugendamt-Mitarbeiter würden dabei helfen, der Regionalverband sorge für eine angemessene Bezahlung, für eine qualifizierte Beratung und Begleitung. Regelmäßig bietet der Regionalverband auch Infoabende für potentielle Pflegeeltern im Saarbrücker Schloss an (zuletzt wegen Corona ausgefallen).