Stat Industriebrache : Was künftig aus ehemaligem Halberg-Guss-Gelände werden soll

Saarbrücken Grüne Halberg plädieren für gewerbliche Nutzung und Wohnbebauung nach ökologischen Gesichtspunkten auf Brebacher Industrie-Gelände.

Die Grünen im Bezirksrat Halberg regen ein „Innovationsprojekt“ am sogenannten Halberger Ohr und auf dem Gelände der ehemaligen Gusswerke an: „Der Stadtteil Brebach blickt auf eine 260 Jahre lange schwerindustrielle Eisenproduktionsgeschichte zurück. Dieses Kapitel ist nunmehr beendet. Wir wollen den Standort zum Leben, Arbeiten und Wirtschaften neu erwecken. Der Vorteil des Standorts liegt auf der Hand: Für Ansiedlungen wären Eingriffe in Natur und Umwelt nicht notwendig. Es muss keine Neuversiegelung erfolgen. Wir regen daher ein Innovationsprojekt am Halberger Ohr an, über das sich ökologisches und nachhaltiges Bauen an diesem Standpunkt etablieren und bei geschickter Planung viel Grün entstehen könnte“, schreiben Yvonne Brück und Axel Klaus von Bündnis 90/Die Grünen im Bezirksrat Halberg in einer Pressemitteilung. Die etwa 28 Hektar große Fläche, um die es geht, entspreche der Größe von fast 40 Fußballfeldern. Ein Teil könne auch genutzt werden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.