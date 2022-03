„Magnetfischer“ am Werk? : Was in Saarbrücken aus der Saar gefischt wurde – und dann spurlos verschwunden ist

Wer diesen Schrott aus der Saar fischte, ist unklar. Wer ihn beseitigte, bleibt vorerst mysteriös. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Niemand weiß, wo der Schrott herkam – und niemand weiß, wohin er verschwunden ist. Einkaufswagen, Fahrräder, Absperrgitter und mehr lagen am Wochenende unter der Luisenbrücke in Saarbrücken. Noch ehe der städtische Entsorger ZKE oder das Wasser- und Schifffahrtsamt etwas in die Wege leiten konnten, waren die Fundstücke aus dem Fluss verschwunden.