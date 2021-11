Serie Der Betrieb von nebenan : „Wir setzen auf regionale Produktion“

Christian Storb steht in seinem Gewächshaus in St. Arnual. Seine Gärtnerei Storb gibt es seit 1899. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Was bietet Ihre Firma an?

Seit 1899 ist unsere Familie im Saarland als Gärtner ansässig und seit über 50 Jahren sind wir hier am Standort in St. Arnual in der Nähe des Tabaksweihers. In unserem Betrieb arbeiten sechs Menschen: Die Inhaber Christian und Silke Storb, drei Mitarbeiter und ein Auszubildender.