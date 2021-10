Ein Gedenktag und seine Geschichte : Die Katzenfreunde und der Welttierschutztag

Bea Speicher-Spengler vom Verein der Katzenfreunde mit einem der Tiere, das nach der Rettungsaktion ins Oberwürzbacher Katzenhaus kam. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken (red/ole) Die Katzenfreunde haben sich auch im Regionalverband der Hilfe für unsere Mitgeschöpfe verschrieben. Deshalb erinnern sie an den Welttierschutztag der in Erinnerung an den heiligen Franz von Assisi am 4. Oktober ist.

Vereinssprecherin Susanne Conrad blickt auf die Geschichte des Gedenktages zurück: „Bereits vor 90 Jahren stellte der Schriftsteller und Hundeexperte Heinrich Zimmermann nach jahrelangem Kampf für die Rechte von Tieren beim Florenzer Tierschutzkongress den Antrag auf Einführung eines Tierschutztages.“ Seitdem machen Tierschützer an diesem Tag weltweit auf die Rechte von Tieren aufmerksam. Conrad weiter: „Der Verein der Katzenfreunde Wadgassen möchte diesen Anlass nutzen, um sich bei allen zu bedanken, die sich für die Belange des Tierschutzes interessieren und einsetzen. In diesem Jahr machte besonders der Fund der verwahrlosten Katzen in St. Arnual deutlich, wie groß die Anteilnahme am Schicksal von Haustieren ist. Die vielen Sach- und Geldspenden haben die Vereinsmitglieder regelrecht überwältigt.“

Besonderer Dank gebühre den Ehrenamtlichen, die einen Teil ihrer Freizeit damit verbringen, den Tieren im vereinseigenen Katzenhaus in Oberwürzbach und bei privaten Pflegestellen den Weg in ein neues Zuhause zu ebnen. Im vergangenen Jahr vermittelte der Verein rund 380 Katzen. Die Katzenfreunde freuen sich über jeden, der einen ihrer Schützlinge aufnimmt. „Sie haben sich bewusst dagegen entschieden, den illegalen Tierhandel oder profitorientierte Vermehrer zu unterstützen, und geben einem Tier, das eventuell nicht dem gängigen Ideal eines Lifestyle-Accessoires entspricht, die Chance, ein Familienmitglied zu werden.“