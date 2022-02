Corona-Kolumne von Dr. Christian Braun, Ärztlicher Direktor des Klinikums Saarbrücken : Debatte um Impfpflicht – unser schärfstes Schwert wird zunehmend stumpf geredet

Saarbrücken Dr. Christian Braun, Ärztlicher Direktor des Klinikums Saarbrücken, ist vom Nutzen der Corona-Schutzimpfung überzeugt. Die Debatte um die einrichtungsbezogene Impfpflicht sieht er kritisch – das schärfstes Schwert gegen die Pandemie werde zunehmend stumpf geredet.

Mit Verweis auf aktuelle Daten, die zeigen, dass der Schutz nach der ersten Auffrischimpfung gegen Infektionen mit der momentan zirkulierenden Omikron-Variante innerhalb weniger Monate abnimmt, soll besonders exponiertes Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen im Abstand von sechs Monaten eine zweite Auffrischimpfung („Booster-Update“) erhalten.

Eines ist uns dabei besonders wichtig: Wir wollen überzeugen, nicht überreden – ein feiner, aber entscheidender Unterschied, der viel mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu tun hat. Eine Impfquote von rund 97 Prozent in unserer Belegschaft spricht für sich. Mit den jüngsten Diskussionen wird beides jedoch gerade in erheblichem Maße aufs Spiel gesetzt.

Ziele werden nur dann erreicht, wenn Kurs und Kompass klar und vor allem verlässlich sind und nicht an jeder Weggabelung gefühlt alles in Frage gestellt wird. Da hilft auch kein hastiges Zurückrudern oder Relativieren, das Kind ist längst in den Brunnen gefallen.