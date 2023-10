Serie Glaube in Saarbrücken Was der Türkisch-Islamische Gemeinde Saarbrücken wichtig ist

Çavus ist schon seit Kindesjahren in der Saarbrücker Glaubensgemeinschaft. Sie führt uns durch den Gebetsraum und erklärt uns jedes Detail. Sie sei in der Gemeinde groß geworden, sagt sie. Und sie habe das Zentrum in Alt-Saarbrücken sogar mit aufgebaut. Die Gemeinde gehört dem Dachverband DITIB (übersetzt: Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) an und wurde 1997 gegründet. 220 Mitglieder zählt der lokale Verein. Dazu zählen zwei hauptamtliche Religionsbeauftragte. „Es wird darauf geachtet, dass jeweils ein Mann und eine Frau das Amt des Religionsbeauftragten ausüben. Sie sind islamische Geistliche und dienen neben den religiösen Tätigkeiten auch als Seelsorger, an welche man sich in jeglichen Belangen wenden kann. Es ist gut, wenn man sich als Frau auch an eine andere Frau wenden kann“, so die Muslimin.