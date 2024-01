Regionalverband Saarbrücken wird 50 Was im Jubiläumsjahr im Regionalverband ansteht

Wie Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD) am Montagabend im Saarbrücker Schloss erläutert, wird es geführte thematische Rundgänge zur Kommunalreform und ihrer Auswirkungen vor Ort in allen zehn Regionalverbandskommunen geben. Die zehn Dorf- und Stadtrundgänge werden vom Saarbrücker Verein „Geographie ohne Grenzen“ organisiert. Bei den Rundgängen soll gezeigt werden, was sich seit der Gebietsreform getan hat, was aus den alten Strukturen der Gemeinde geworden ist und wie sich die Stadt- bzw. Dorfkultur entwickelt hat (Termine stehen im Infokasten). Neben den Rundgängen soll es eine Vortragsreihe geben. Außerdem will Peter Gillo am 1. September zu einem Garten- und Geburtstagsfest in und um das Saarbrücker Schloss einladen.