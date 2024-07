Alles begann mit Fotos vom Pingusson-Bau Vom Baudezernent zum Kunstfotografen – Heiko Lukas’ Erfolg nach dem Ludwigsparkstadion-Debakel

Zugleich inhalierte Lukas die große, weite Welt. Vater und Mutter waren Künstler und Kunsterzieher, Museen bildeten das Familien-Ausflugs-Programm, bis hin zum Centre Pompidou in Paris oder der Tate Modern in London. Bis heute mag Lukas es, wenn ihn Bilder „einsaugen“. Vermutlich entfaltet deshalb auch so manche der eigenen Fotografien eine beinahe magische Wirkung. Letztere spürt der hiesige Betrachter bei saarländischen Motiven vermutlich am stärksten, und gerade zur „Baukultur Saar“ hat Lukas intensiv gearbeitet, als Mitglied im Werkbund Saar fotografierte er viel für Kunst- und Architekturführer: den Sender Europe 1 in Berus, die St. Ludwig Kirche in Saarlouis, die Mensa in Saarbrücken. Er mag die „brutalistische“ Architektur etwa eines Walter Schrempf, es entstand ein Fotobuch – streng, edel, klassisch. Perfektion scheint Lukas‘ leichteste Übung.