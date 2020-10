Interview Deana Zinßmeister : „Sie müssen viel ertragen in dieser Zeit“

Die saarländische Autorin Deana Zinßmeister. Foto: M. Jungen

Saarbrücken Deana Zinßmeisters neuer Roman „Die vergessene Heimat“ ist die persönliche Aufarbeitung der Demenzerkrankung ihres Vaters.

Von Isabell Nina Schirra

Ob Glaubenskriege, Hexenverfolgung oder Pest-Epidemien – ihre historischen Romane machen Deana Zinßmeister zur wohl erfolgreichsten saarländischen Autorin. Den Stoff für ihr neuestes Werk fand sie allerdings im familiären Umfeld. Denn im halbautobiografischen Roman mit dem Titel „Die vergessene Heimat“ erzählt sie von der Demenzerkrankung ihres Vaters. Und davon, wie er plötzlich wieder von der Flucht der Familie aus der DDR zu erzählen begann.

Frau Zinßmeister, in „Die vergessene Heimat“ schildern Sie nicht nur schonungslos ehrlich die Wesensveränderungen ihres Vaters während der Demenz. Sondern auch den Schmerz, die Wut und die Hilflosigkeit mit denen Sie und Ihre Familie als Angehörige konfrontiert waren. Wie kam es zu der Entscheidung, ausgerechnet solche privaten Erfahrungen in einem Roman zu verarbeiten?

Das Cover. Foto: GMLR

Zinßmeister: Zum einen bin ich natürlich Schriftstellerin und suche nach besonderen Stoffen. Zum anderen ist es tatsächlich so gewesen, dass wir als Familie gesagt haben: Wir wären froh gewesen, wenn wir damals so einen Roman gehabt hätten. Einen Roman, der ganz klar verdeutlicht, was diese Krankheit überhaupt bedeutet. Als wir damals in diesen Schuhen gesteckt haben, da war noch eine Kruste um diese Krankheit drumherum, da wurde geschwiegen, man hat sich geschämt für das, was der Angehörige gemacht hat. Wenn man dann allerdings mitbekommt, dass es anderen Familien genauso geht, das stärkt einen, weil einem bewusst wird: Der Kranke ist nicht böse zu einem, sondern er ist krank und der merkt das gar nicht, was er den Angehörigen antut. Diese Erkenntnis macht es leichter, das alles zu ertragen. Und sie müssen viel ertragen in dieser Zeit.

Der Roman ist also ein Stück weit der Versuch, Anderen einen leichteren Zugang zur Krankheit Demenz zu geben.

Zinßmeister: Es war bestimmt auch ein Teil der Verarbeitung, die dieses Buch uns gebracht hat. Die Reaktionen der Leserinnen und Leser zeigen zudem, dass es vielen wie uns geht oder ging. Und dann war da natürlich noch diese DDR-Geschichte, die durch die Demenz meines Vaters wieder aufgeploppt ist. So schlimm wie diese Demenz für uns alle war, so schön war es dann aber auch, wieder über diese Geschichte eine Verbindung mit meinem Vater zu bekommen. Wenn er diese klaren Momente hatte, immer wieder mit ihm darüber zu reden, das war großartig.

Wie konnten sie ihre Familie von ihrem Romanvorhaben überzeugen?

Zinßmeister: Es gab keine Überzeugung, die waren direkt Feuer und Flamme. Weil eben dieses keine Informationen zu haben damals für uns so schlimm war. Aber ich habe sie natürlich von vornherein in den Schreibprozess eingebunden.

Die Demenzerkrankung Ihres Vaters macht ja nur eine Hälfte des Romans aus, die Flucht Ihrer Eltern aus der DDR die andere. Wurde vor der Erkrankung Ihres Vaters wirklich nie in der Familie darüber gesprochen? Immerhin waren Ihre Eltern und die sieben weiteren Familienmitglieder die größte Gruppe, der es nach der Grenzschließung 1961 gelang, in den Westen zu fliehen.

Zinßmeister: Als ich klein war, da gab es meine Geschwister noch gar nicht, haben meine Eltern noch über die Flucht geredet. Das weiß ich noch. Aber als kleines Kind konnte ich das ja gar nicht einordnen. Und dann irgendwann wurde gar nicht mehr darüber gesprochen, weil eben andere Sachen wichtig wurden. Irgendwann wird’s Vergangenheit. Als wir aus dieser Landeswohnsiedlung, wo wir zehn Jahre gelebt haben, dann irgendwann ins eigene Haus umgezogen sind, das war wie ein Cut, ein neuer Lebensabschnitt, und dann war das Vergangene nicht mehr präsent.

Und Ihr Vater konnte sich in der Krankheit noch an all das erinnern?

Zinßmeister: Meine Mutter hat sich zusammen mit meinem Vater erinnert. Schon zuvor, wenn die beiden ihre Winter im Süden verbrachten, müssen sie sich sehr viel und sehr oft darüber unterhalten haben. Da waren sie alleine, sind älter geworden, da flackert das natürlich nochmal auf.

Für Ihren Roman „Das Hexenmal“ sind sie den Fluchtweg ihrer Protagonisten selbst abgewandert. Wie hat sich die Nachforschungsarbeit für „Die vergessene Heimat“ gestaltet?

Zinßmeister: Indem ich mit meiner Mutter nach 57 Jahren nach Berlin gefahren bin. Dort haben wir dann vor ihrem Haus gestanden, in diesem ehemaligen Sperrbezirk, von wo aus diese Flucht auch gestartet ist. Wir sind dann auch in diesen Niemandsland-Streifen so weit wie möglich rein und haben uns umgesehen. Auch das Notaufnahmelager Marienfelde, wo damals DDR-Flüchtlinge untergebracht worden sind und auch meine Eltern gewohnt haben, haben wir besucht.

Wie war es für Sie, plötzlich nicht mehr über einen historischen Stoff, sondern die eigene Familiengeschichte zu schreiben?

Zinßmeister: Es war eine Herausforderung, und die habe ich angenommen. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ist mir auch gut von der Hand gegangen.

Sie würden es also immer wieder genauso machen?

Zinßmeister: Da ist tatsächlich so geplant. Es ist geplant, dass ich beim Goldmann Verlag in Zukunft beide Genre bediene, historische und Gegenwartsromane. Geschichten, die sich an einer wahren Begebenheit orientieren, aber nicht mehr an meiner wahren Begebenheit. Für mich war das sowieso der persönlichste Roman, den ich überhaupt schreiben kann. Es gibt ja kein Thema, das an-nähernd so ist. Aber es gibt ja ganz viele Menschen, die auch Geschichten zu erzählen haben.