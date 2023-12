Serie: Haushaltsideen der Fraktionen in der Regionalversammlung, Teil 5 und Schluss Wasserspender für Schulen: CDU-Fraktion stimmt in der „Wilden Ehe“ mit der SPD

Norbert Moy, der Chef der CDU-Fraktion in der Regionalversammlung, lacht: „Ja, wir stimmen zusammen mit der SPD-Fraktion am 14. Dezember ab. Denn unsere Wilde Ehe hat Bestand.“ Was würde wohl der CDU-Ahnherr Konrad Adenauer zu dieser Art der Zusammenarbeit mit den „Roten“ sagen? Adenauers Konterfei hängt im Sitzungsraum der Christdemokraten im Seitenflügel des Schlosses. Der Urvater der CDU aus Köln guckt süßsauer zu dem Tun seiner Enkel in Saarbrücken.