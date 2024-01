Michele Rossi (CDU) ist neuer Grünamtschef in Saarbrücken Illinger Bauingenieur ist jetzt Amtsleiter für Stadtgrün und Friedhöfe in Saarbrücken

Die langjährige Saarbrücker Grünamtsleiterin Carmen Dams, die vor zwei Jahren in den Ruhestand ging, sieht es mit Sorge, dass ihre Stelle nun „fachfremd“ besetzt worden ist. „Ich denke, dass die Leitung eines Grünflächenamts jemand inne haben muss, der sich mit der Entwicklung von Natur und Landschaft auskennt“, sagte Dams am Donnerstag der SZ. Die Stadtverwaltung Saarbrücken hat die Stelle, die sie fast zwei Jahre vakant ließ, zum 1. Dezember 2023 mit dem Illinger Bauingenieur Michele Rossi neu besetzt. „Natur ist nicht statisch wie Hochbauarchitektur oder Tiefbau, sie hat eine innewohnende Eigendynamik, wächst und stirbt“, erklärt die studierte Landschaftsplanerin mit Schwerpunkt Freiraumplanung dazu. Jeder Eingriff des Menschen in diese Prozesse rufe wiederum eine Antwort der Natur hervor, die man vorwegdenken können müsse, um diese Prozesse zu steuern. Sonst könne man viele Fehler machen. Auch das Argument, dass man als Amtsleiter ja viele Fachleute als Mitarbeitende um sich habe, zähle nicht immer. Manchmal müsse man sich auch mit den besseren, zukunftsfähigeren Argumenten gegen alte Gewohnheiten durchsetzen.