Meinung : Leuchtende Symbolpolitik

Meinung Saarbrücken Der Proteststurm gegen die gleichgeschlechtlichen Ampelmännchen in Saarbrücken zeigt vor allem eines, nämlich, dass sie notwendig sind.

Sollte man tatsächlich noch nach einem Argument gesucht haben für die gleichgeschlechtlichen Ampelfrauen und -männer in Saarbrücken: Der unsägliche Proteststurm in den vorgeblich sozialen Medien dagegen ist der beste Grund dafür. Spiegelt sich doch in den zum Teil pöbelnden Einlassungen nur allzu deutlich, dass unsere Gesellschaft noch lange nicht so tolerant ist, wie sie sein sollte. Jetzt müsste die Saarbrücker Stadtverwaltung erst Recht noch mehr Ampeln damit ausstatten – als leuchtende Symbolpolitik.