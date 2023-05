Nicht nur Fachkräftemangel spielt eine Rolle Winterberg muss geplante Operationen verschieben – Ärztlicher Direktor nennt Gründe

In den vergangenen Tagen haben sich mehrere Patienten gemeldet, deren im Winterberg-Klinikum in Saarbrücken bereits geplante Operationen wieder abgesagt wurden, weil es personelle und räumliche Engpässe gibt. Der Ärztliche Direktor und Geschäftsführer des Klinikums, Dr. Christian Braun, nimmt dazu Stellung: „Es ist richtig, dass der Winterberg in den vergangenen Monaten stark nachgefragt war und weiterhin ist. Diese herausgehobene Versorgungsrolle führen wir unter anderem auf die Weiterentwicklung unserer überregionalen Zentren sowie herausstechende Versorgungskonzepte zurück, die immer mehr Patientinnen und Patienten in Anspruch nehmen. Dies betrifft neben dem Bereich der Notfallversorgung auch Patienten mit komplexen, zum Beispiel onkologischen Erkrankungen aus einem überregionalen Einzugsgebiet“, sagt Braun.