Kolumne Feinem Essen auf der Spur Sie haben Ihr Ziel erreicht…

Der große Loriot sagte einmal, er habe seine Sketche nicht erfinden müssen, sondern nur genau hingeschaut. Daran dachte ich, als ich diese Szene in einem kleinen Grotto in einem abgelegenen Alpental erlebte. Die Gäste hatten sich eingefunden und waren mit der Auswahl ihrer Speisen beschäftigt. Plötzlich ertönte es laut: „Sie haben Ihr Ziel erreicht.“ Das ganze Lokal lachte. Jeder kennt die Stimme der Dame vom amerikanischen Lotsendienst, der die Michelin-Straßenkarten verdrängt hat. So wertvoll die digitale Welt für die Wegsuche auch ist, so vertrackt kann es sein, ihr in allen kulinarischen Fragen zu vertrauen. Internet und soziale Netzwerke stecken voller falscher Fährten und Fakten. Suchmaschinen finden nicht wirklich die besten Restaurants. Mancher Gastronom überlistet die Algorithmen der Portale mit den Kniffen seiner Social-Media Kompetenz und weniger mit seiner gastronomischen Fähigkeit. Da hilft nur der „double Check“: eine zweite Meinung einholen! Objektive Einschätzungen sind schwierig, denn jeder hat eigene Kriterien. Den persönlich zugeschnittenen und perfekten Tipp gibt es also so gut wie nicht!