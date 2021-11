Zeugen gesucht : Hund durch ausgelegte Giftköder am Saarbrücker Staden vergiftet

Saarbrücken In der vergangenen Woche wurden am Saarbrücker Staden Giftköder ausgelegt – und ein Hund vergiftet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zur Mittagszeit am 12. November befand sich eine Mitteilerin mit ihrem elf Monate alten Hund bei einem Spaziergang an der Saarbrücker Stadenanlage. In Höhe der Straße „Obere Lauerfahrt“ unmittelbar nach der Bismarckbrücke wurde sie darauf aufmerksam, wie ihr Hund ausgestreutes Trockenfutter am Wurzelwerk eines dortigen Baumes fraß. Bei näherem Hinsehen konnte sie neben dem Trockenfutter eine weiße Substanz feststellen. Die Hundehalterin suchte hierauf umgehend einen Tierarzt auf, wo dem Hund glücklicherweise geholfen werden konnte.