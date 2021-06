Saarbrücken : Teilfinsterns der Sonne im Saarland – Schutzbrille nötig

Saarbrücken Zu elf Prozent wird am Donnerstag über dem Saarland die Sonne vom Mond zeitweise bedeckt: Nur eine kleine Finsternis, aber immerhin die erste seit langem.

Spektakel am Mittagshimmel: Erstmals seit sechs Jahren ist am Donnerstag über dem Saarland wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wer sie auch nur kurz betrachten will, sollte aber unbedingt eine spezielle, weitgehend lichtundurchlässige Sonnenfinsternis-Brille benutzen. Der ungeschützte Blick in die Sonne schädigt schon nach kürzester Zeit die Netzhaut.