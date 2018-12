später lesen Turn- und Sportverein Wanderung durch den Arnualer Stiftswald Teilen

Am Mittwoch, 26. Dezember, findet die Weihnachtswanderung des Turn- und Sportvereins St. Arnual durch den St. Arnualer Stiftswald statt. Die Teilnehmer treffen sich am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr vor der Geschäftsstelle des TuS am St. red