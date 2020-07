Brandursache geklärt : Großbrand in Walpershofen hält Feuerwehren in Atem

Großbrand in Walpershofen hält Feuerwehren in Atem

Eine brennende Müllballenpresse sorgt in Riegelsberg am Freitag (24.7.2020) für einen Großbrand. Foto: BeckerBredel

Walpershofen Eine brennende Heuballenpresse sorgte am Freitag für ein Großfeuer in Walpershofen.

In der Saarbrücker Straße in der Nähe des Kauflands sollte ein Fahrzeug Feuer gefangen haben, das meldeten Anrufer über Notruf. Um 12:22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Riegelsberg, mit den Löschbezirken Riegelsberg und Walpershofen alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt bemerkten die Kräfte aus Walpershofen, das ein Landwirtschaftliches Fahrzeug auf einem Feld brannte und die Einsatzstelle sich in Walpershofen in der Kurzenbergstraße befand. Über Funk dirigierten sie die Fahrzeuge um, dichter Rauch war zu diesem Zeitpunkt weithin sichtbar, das Feuer breitete sich auf dem trockenen Feld auch rasch aus. "Mehrere Landwirte waren bereits damit beschäftigt, eine noch größere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die als erstes an der Einsatzstelle eingetroffene Fahrzeugbesatzung aus Walpershofen, leitete umgehend eine Brandbekämpfung mit einem Schaumrohr, mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz, ein. Ein weiterer Trupp, begann mit dem Druckschlauch - S ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Hierbei wurden sie von weiteren Kameraden der Löschbezirke Walpershofen und Riegelsberg, mit drei weiteren Wasserführenden Fahrzeugen und zwei Gerätewagen, unterstützt", sagte Feuerwehrsprecher Pascal Altmeyer nach dem Einsatz.