Betreuungsangebot : Informationen zur Waldorf-Pädagogik

Altenkessel Die Teams des Waldorfkindergartens sowie der Waldorfkinderstube stellen am Samstag, 7. März, zwischen 10 und 14 Uhr ihre Arbeit bei einem Tag der offenen Tür vor. Die Waldorfkinderstube betreut Jungen und Mädchen bis zu drei Jahren.

Beide Einrichtungen sind in Altenkessel, Am kühlen Brünnchen 81. Der Tag soll Gelegenheit bieten zu Informationen rund um die Waldorfeinrichtungen im Vorschulalter. Fragen zur Pädagogik, zum Tagesablauf, den Wartelisten und Kosten wollen die Erzieherinnen beantworten. Die in Kindergarten und Kinderstube angewandte Pädagogik Rudolf Steiners soll einen schützenden Rahmen bilden, in dem das Kind sich entwickeln kann. Phantasieanregende und naturnahe Materialien zum Spielen sowie musisch-künstlerische Erziehung gehören dazu. Das Essen aus Bio-Anbau wird in der eigenen Küche zubereitet. Betreuung ist bis zum Nachmittag möglich.