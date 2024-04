Kommunalwahlen am 9. Juni Wahlkampfauftakt in Saarbrücken: FDP will mit diesen zwei Großprojekten um Wählerstimmen werben

In einem Wahlkampfspot flanieren fünf FDP-Spitzenkandidatinnen und -Kandidaten durch Saarbrücken und erläutern dabei, was sie politisch umtreibt. Mit dem Clip leiteten die Liberalen am Mittwochabend im Mercure-Hotel in Saarbrücken ihren Wahlkampf ein. Derzeit sind sie jeweils zu dritt im Saarbrücker Stadtrat (Helmut Isringhaus, Heike Müller, Herrmann Simon) und in der Regionalversammlung (Roland König, Manfred Baldauf, Pascal Kopp) vertreten. König will außerdem für das Amt des Regionalverbandsdirektors kandidieren.