Stadtratswahl in Saarbrücken Acht Parteien ziehen ein in den neuen Saarbrücker Stadtrat – SPD gewinnt knapp, die PARTEI verdoppelt ihr Ergebnis

Mehr als verdoppeln konnte die PARTEI ihr Wahlergebnis von 2019: Die Satiriker erreichten 7,3 Prozent der Stimmen (plus 3,8 Prozentpunkte). „Unser Ziel ist zwar immer 100 plus x, aber dieses Wahlergebnis hat uns tatsächlich überrascht“, sagt Michael Franke. Vier statt zwei Stadtverordnete werden künftig ihren Schabernack im Stadtrat treiben. „Wir werden es den anderen noch ein bisschen schwerer machen und wie bisher aber immer wieder auch realistische Anträge stellen“, kündigt Franke an. Keine reine Satire also. Und in den Ausschüssen habe man künftig nicht nur Rede-, sondern auch Stimmrecht.