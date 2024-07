Wer hat für den AfD-Kandidaten gestimmt? Wahl-Eklat in Saarbrücken – CDU-Fraktion erhöht Druck auf SPD

Die Wahl des Bezirksbürgermeisters und seines Stellvertreters im Saarbrücker Westen hat zu einem heftigen Streit zwischen CDU und SPD im Saarland geführt, in dem sich beide Parteien gegenseitig die Schuld am Wahlerfolg der AfD zuschoben. Nun haben alle Mitglieder der CDU-Fraktion im Bezirksrat Saarbrücken-West in schriftlichen eidesstattlichen Erklärungen versichert, nicht mit der AfD zusammengearbeitet zu haben. Das gibt CDU-Generalsekretär Frank Wagner am Dienstag bekannt.