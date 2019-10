Sparkassen-Tourismusbarometer : Rehlinger will 3,3 Millionen Übernachtungsgäste

Saarbrücken Wenn viele Gäste ins Land kommen, profitiert der Einzelhandel am meisten davon. Das ist die wichtigste Erkenntnis des neuen Sparkassen-Tourismusbarometers, der Branchenvertretern in Saarbrücken vorgestellt wurde.

Wichtig ist vor allem der Tagestourismus. „Vier von fünf Euro geben die Besucher, die sich nur für Stunden im Land aufhalten, in den Geschäften aus“, betont Heinsohn. Rund 14 Prozent aller Tagestouristen, die ins Saarland kommen, „planen von vornherein eine Einkaufsfahrt“, betont dwif-Geschäftsführer Mathias Feige. Aber auch bei Besuchern, die eine oder mehrere Nächte bleiben, „stehen Einkäufe in vielen Fällen auf dem Programm“. Bei entsprechenden Investitionen und Kooperationen könnten daher beide Branchen voneinander profitieren. sagt Feige. Das Shopping-Verhalten verändere sich zudem. Der Genuss-Kauf verlagere sich vom Alltag weg in die Zeit ohne Berufsstress.

Die saarländischen Sparkassen gehen davon aus, dass sich die Investitionsbereitschaft der Gastronomie- und Hotelbetriebe in den kommenden Jahren erhöht. Das prognostiziert Cornelia Hoffmann-Bethscheider (SPD), Präsidentin des Sparkassenverbands Saar. Zum einen hätten die Unternehmen ein dickeres Finanzpolster, was sich in einer rückläufigen Zinsbelastung widerspiegele. Zudem sinke die Abschreibungsquote, „was ein Vorbote für notwendige Investitionen sein kann“, so Hoffmann-Bethscheider. Ferner wurde festgestellt, dass Hotelzimmer im Saarland wesentlich günstiger sind als im Bundesschnitt. Hier gebe es noch Luft nach oben.

Feige rät den Händlern vor Ort, sich nach Kooperationspartnern im Gastgewerbe, bei den Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie bei Dienstleistungsbetrieben umzusehen, um mit ihnen gemeinsame Angebote zusammenzustellen. Das könnte der Verkauf von Kosmetikartikeln in Verbindung mit einer Wellness-Behandlung in einem Hotel sein oder die Produktpräsentation in einem Café. Im Tourismusbarometer sind einige Praxisbeispiele aus anderen Städten aufgezeigt. So baut München den Besuch von Geschäften in seine Stadtführungen ein. Ladeninhaber kämen so mit den Gästen ins Gespräch. Die Stadt Minden (Westfalen) lockt in den Sommermonaten jeden Samstag die Gäste mit einem wöchentlich wechselnden Bühnenprogramm in die Innenstadt. „Das Format ist ein beliebter Treffpunkt für Leute, die anschließend einen Einkaufsbummel unternehmen“, heißt es in der Studie.