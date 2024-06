Kommunalwahl am 9. Juni Online-Wahlhilfe für Saarbrücken und Merzig hat tausende Nutzer

In Saarbrücken gibt es bereits genug Tempo-30-Zonen! Saarbrücken sollte mehr sparen! Oder: Das Ludwigsparkstadion sollte nur dann ausgebaut werden, wenn sich der FCS daran finanziell beteiligt! Es sind drei von 37 Thesen der Online-Wahlhilfe „Voto“ zur Kommunalwahl am kommenden Sonntag in der Landeshauptstadt. Erstmals steht dank der Initiative von Professoren und Studenten der Saar-Uni in diesem Jahr ein spielerisch zu bedienendes Hilfsmittel für all jene bereit, die nicht sicher sind, wem sie ihre Stimme anvertrauen sollen. Und dieses Hilfsmittel, das es unter der Webadresse www.voto.vote auch für die Kreisstadt Merzig gibt, wird ausgiebig ausprobiert.