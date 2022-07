Klage von Illingens Bürgermeister Armin König : Vorwurf der unzulässigen Wahlwerbung beschäftigt Landtagsausschuss

Saarbrücken/Illingen Mehr als drei Monate nach der Landtagswahl vom 27. März wird sich der zuständige Landtagsausschuss für Justiz-, Rechts- und Verfassungsfragen sowie Wahlprüfung voraussichtlich am 4. Juli erstmals mit der Anfechtung des Urnenganges aus dem Umfeld der Saar-Grünen beschäftigen.

Insgesamt neun Wahlberechtigte haben – wie berichtet – über einen bekannten Saarbrücker Fachanwalt für Verwaltungsrecht beantragt, die Wahl für ungültig zu erklären und eine Wiederholung anzuordnen. Die Grünen waren bekanntlich denkbar knapp mit 4,99 Prozent der Stimmen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Es fehlten 23 Stimmen für den Einzug in das Parlament. Der Anwalt begründet die Anfechtung hauptsächlich mit angeblich unzulässiger Wahlwerbung des Illinger Bürgermeisters Armin König (früher CDU), der im Wahlkreis Neunkirchen als Spitzenkandidat der sozial-ökologischen Liste „Bunt.saar“ angetreten war. Die Argumentation der Wahlanfechter, die als Einzelpersonen aus Illingen, Eppelborn, Homburg und Saarbrücken auftreten: Der gelernte Journalist König habe durch die Öffentlichkeitsarbeit als Bürgermeister seine Neutralitätspflicht verletzt und damit als staatliche Stelle unzulässige Wahlwerbung betrieben. Dabei handele es sich um einen „schweren Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften“. Zudem wird in dem Schriftsatz auf ein Urteil des Saarländischen Verfassungsgerichtshofs nach einer Anfechtung wegen Öffentlichkeitsarbeit der 2009 CDU-geführten Staatskanzlei verwiesen. In diesem Urteil ist von unzulässiger Wahlwerbung zu lesen, die allerdings keinen wesentlichen Einfluss auf die damalige Mandatsverteilung gehabt hätte. Den Grünen fehlten jetzt allerdings nur 23 Stimmen. Die SPD erreichte letztlich die absolute Mehrheit der Mandate, weil Grüne, FDP und Linke scheiterten.