Saarbrücken. Der Kölner Architekt Johannes Kister spricht von „mafiösen Strukturen“ beim Vergabeverfahren für einen Neubau in Saarbrücken. Die Strukturholding Saar hatte dafür bereits eine Rüge bekommen.

Was hat die Sockenfarbe eines Architekten mit seinen Chancen in einem Wettbewerb zu tun? Nichts, sollte man meinen. Viel, mutmaßt dagegen Johannes Kister. Der Architekt mit Büros in Leipzig und Köln sowie einer Professur in Dessau ist eines von drei Mitgliedern des Saarbrücker Gestaltungsbeirates. Als solcher soll er Architekten und Bauherren beraten und so zur Baukultur in der Landeshauptstadt beitragen.