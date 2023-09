Vorwurf der Tierquälerei Videos aus einer Saarbrücker Hundeschule sorgen für Empörung

Neben den oben beschrieben Szenen sieht man in den kursierenden Videos auch, wie Hunde widerwillig eine Art Holzbrücke überqueren müssen, bei der zwischendrin immer wieder Querplanken fehlen. Die Folge: Viele der Tiere verlieren den Halt und rutschen mit ihren Hinterläufen in die Löcher. Auf weiteren Fotos in der „Galerie“ auf der Webseite der Hundeschule ist zu sehen, wie ein Hund eine Art Gestell ziehen muss, das offenbar aus Stahl besteht. Die Internetseite wurde am Sonntag allerdings vom Netz genommen.