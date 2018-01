später lesen Kurzmeldungen Vorverkauf für Wambe-Sitzungen Teilen

Der Karnevalsverein „Die Quierschder Wambe“ informiert über den Kartenvorverkauf für seine Sitzungen. Dieser findet am Samstag, 6. Januar, von 16 bis 18 Uhr im Vereinsheim in der Glashüttenstraße statt. Ab Montag, 8. Januar, sind dann die Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen: Galasitzungen: Maler Daniel, Am Bahnhof 7, Quierschied; Mädchensitzung: Modeshop Diel, Marienstraße 2A, Quierschied; Jugendsitzung: Infothek und Alte Näherei, Holzer Straße 126, Quierschied; Seniorensitzung: Infothek und Alte Näherei.