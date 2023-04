Vortragsreihe der Stiftung Baukultur Saar Kann man einfach und nachhaltig bauen? Architekt aus Rotterdam stellt Entwürfe vor

Die Vortragsreihe der Stiftung Baukultur Saar steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zeitenwende“. Und weil gerade der Bausektor als Hauptverursacher von CO2-Emissionen (rund 40 Prozent!) schnell klimafreundlich werden muss, erwartete man am Donnerstagabend im VHS-Zentrum am Schloss neue Impulse für innovatives, einfaches und klimafreundliches Bauen von Architekt Oliver Thill. Er ist Mitgründer des international renommierten Architektenateliers Kempe/Thill in Rotterdam.