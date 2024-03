Gebietsreform 1974 Das neue Saarbrücken stieß auf viel Kritik

„Je größer und attraktiver die Stadt Saarbrücken wird, desto besser ist die Anziehungskraft für das gesamte Saarland.“ Darin waren sich der Historiker und Leiter des Stadtarchivs, Hans-Christian Herrmann, sowie Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) im Rathausfestsaal einig. Anlass: 50 Jahre Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland. Ohne das unter den Bewohnern der 1974 eingemeindeten Orte lange umstrittene „Jahrhundertwerk Gebietsreform“, so Herrmann, wäre Saarbrücken schon in Folge der Stahlkrise in eine Abwärtsspirale geraten und hätte jetzt nur 100 000 Einwohner, gut halb so viele wie heute. Dabei gab es seinerzeit aus Kreisen der Wirtschaft sogar Vorschläge, Saarbrücken zur kreisfreien Mega-City mit bis zu 400 000 Einwohnern zu machen. Dabei sollten auch Sulzbach und Friedrichsthal, Bliesransbach, Auersmacher, Kleinblittersdorf und Heusweiler einverleibt werden, was aber schnell vom Tisch war.