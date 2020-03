Vortrag im Saarbrücker LSVD-Checkpoint : Neues Mainzer Wohnprojekt soll Hürden beseitigen

Saarbrücken Um ein Wohnprojekt für Menschen aus allen sexuellen Orientierungen (kurz LGBTI) geht es in einem Vortrag, den der Lesben-und Schwulenverband des Saarlandes (LSVD) und die LSVD-Gruppe „Vielfalt im Alter“ präsentieren.

Er beginnt am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr, im LSVD-Checkpoint an der Mainzer Straße. Referent Joachim Schulte stellt dieses LGBTI-Wohnprojekt vor. Es soll selbstbestimmtes Leben in jedem Alter ermöglichen auch für lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und intersexuelle Menschen.