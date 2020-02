Vortrag in Saarbrücken : Vom Missbrauch zur Prostitution?

Vortrag in Saarbrücken

Laut Weißen Ring werden in Deutschland täglich über 250 Kinder sexuell missbraucht. Foto: dpa/Patrick Pleul

Saarbrücken Gibt es einen Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch im Kindesalter und dem Einstieg in die Prostitution? Über dieses Thema referieren eine Jugendpsychiaterin sowie eine ehemalige Prostituierte am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr im Kleinen Saal des Saarbrücker Schlosses.

Bei der Gemeinschaftsveranstaltung der Hadassah Initiative Feminine und dem Verein zur Förderung der Zweisprachigkeit im Saarland sprechen die Ex-Prostituierte „Sophie“, die nach acht Jahren aus dem Milieu ausgestiegen ist, sowie die Psychotherapeutin und französische Beraterin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Dr. Catherine Bonnet. Sie fordert für die Zukunft eine Meldepflicht bei Fällen sexueller Gewalt an Kindern.

Laut Kriminalitätsopfer-Organisation Weißer Ring werden in Deutschland jeden Tag mehr als 250 Kinder sexuell missbraucht, wobei nur etwa jeder zehnte Fall aus Angst, Scham oder unter Druck zur polizeilichen Anzeige kommt. „Sexueller Missbrauch ist heute leider ein Grundrisiko der Kindheit, unter dem Betroffene später ein Leben lang leiden“, warnte der Weiße Ring-Landeschef und frühere Staatssekretär Gerhard Müllenbach schon Mitte vergangenen Jahres auf einer Expertentagung in Saarbrücken. Niemand dürfe bei dem Problem, das oft bis in den Familien-, Bekannten- und Vereinskreis hineinreiche, mehr wegschauen und schweigen. Betroffene hätten zudem ein Recht auf Aufarbeitung des erlittenen Unrechts. Dafür müssten Institutionen, Gesellschaft und Politik Verantwortung übernehmen.