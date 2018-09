Vortrag über eine Reise nach Ruanda

Eine Exkursion unter dem Motto „erlebter Herbst“ bietet die VHS an: Roland Wirtz, der neue Revierförster, führt einen informativen Sonntagsspaziergang an am 23. September von 14 bis ca. 16 Uhr. Treffpunkt ist an der Lauftreffhütte am Friedhof, Holzer Str., Ortsausgang. Festes Schuhwerk mitbringen, so die VHS abschließend.

Der Eisenbahn-Modellbahn-Club Dudweiler (EMCD) feiert am Samstag, 22. September, gleich doppelt: Neben dem Tag der Modelleisenbahn findet in Herrensohr von 10 bis 20 Uhr auch eine Geburtstagsfeier statt. Seit 25 Jahren besteht der Club bereits und seit zehn Jahren hat er seine Räumlichkeit in der Marktstraße. Die Mitglieder stehen zu allen Fragen rund um den Fahrbetrieb auf allen Anlagen und um die Modelleisenbahn insgesamt Rede und Antwort. „Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt“, so der Vorsitzende Kurt Böhme.