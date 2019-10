Saarbrücken : Vortrag über die „Trüffelsuche mit Hund“

Für alle, die gern mit ihrem Hund in der Natur unterwegs sind, veranstaltet die Volkshochschule des Regionalverbandes Saarbrücken den Vortrag „Trüffelsuche mit Hund“. Der Vortrag startet am 25. Oktober um 18 Uhr im Alten Rathaus, Raum 25. Der Eintritt beträgt drei Euro an der Abendkasse.