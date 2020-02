Saarbrücken : Vortrag im Zoo über Projekt gegen das Arten-Sterben

Saarbrücken Zum Abschluss der Wintervortragsreihe im Saarbrücker Zoo hält Axel Kwet am Mittwoch, 4. März, ab 19.30 Uhr ein Referat mit dem Titel „Citizen Conservation – Haltung rettet Arten“. Das kündigt die Saarbrücker Stadt-Pressestelle an.

In seinem Referat stellt er das Arten-Erhaltungsprojekt „Citizen Conservation“ für Amphibien und Reptilien vor.

Das Arten-Erhaltungsprojekt wurde 2018 als Gemeinschaftsinitiative von Zoos, privaten Tierhaltern und Medienprofis gegründet. Diese arbeiten zusammen, um gefährdeten Arten das Überleben zu sichern. Das weltweite Artensterben schreitet zunehmend voran. Viele Arten haben nur in menschlicher Obhut eine Überlebenschance. Die Kapazitäten der Zoos allein reichen nicht aus, um eine relevante Anzahl an Arten in der dafür mindestens erforderlichen Populationsgröße zu erhalten. Daher bindet das Projekt engagierte Privathalter ein, die einen Beitrag zum Erhalt der Arten-Vielfalt leisten möchten. „Citizen Conservation“ unterstützt sie dabei.