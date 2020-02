Saarbrücken : Vorträge über Klimawandel und Wassermangel

Saarbrücken „Das blaue Gold – Klimawandel und der schwierige Weg zum erfolgreichen Wassermanagement“ heißt eine dreiteilige Vortragsreihe, die am Mittwoch, 4. März, um 18 Uhr in Raum 24 im Alten Rathaus am Schlossplatz beginnt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die beiden weiteren Vorträge folgen jeweils mittwochs am 11. und am 18. März zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Der Eintritt ist frei. Das teilt die Volkshochschule (VHS) des Regionalverbandes mit.

Im ersten Vortrag werden Gründe beleuchtet, die zur Verknappung der weltweiten Wasservorräte führen. Dazu gehören die Industrialisierung, der Bergbau, die künstliche Bewässerung in der Landwirtschaft, die Entwaldung sowie die Folgen der Erderwärmung. Die Wasservorräte werden seit Jahrhunderten ausgebeutet und verschmutzt.

Der zweite Vortrag befasst sich mit der Verteilungsungerechtigkeit zwischen Verursachern und Leidtragenden der Wasserknappheit.