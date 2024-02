Kolumne „Warscheids Welt“ Vorsicht beim Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Für die einen ist sie die Vorstufe zum Superhirn, das Musik komponieren und Drehbücher oder Texte zu beliebigen Themen schreiben kann. Allerdings mehren sich auch die warnenden Stimmen, weil KI ebenso in der Lage ist, Falschinformationen so geschickt zu verpacken, dass sie nur schwer als solche zu erkennen sind. Manchmal liegt KI auch total daneben. Bei der größten Krankenkasse der USA sollte KI die Patientenbehandlung nach Dringlichkeit sortieren, wobei die bisherigen Behandlungskosten als Indikator genommen wurden. „Wer viel kostete, muss sehr krank sein“, so die Logik – eine für manche Menschen lebensgefährliche Schlussfolgerung.